خليل زاد يعلن موعد استئناف المحادثات مع طالبان

قال المبعوث الأميركي الذي يقود المحادثات مع طالبان زلماي خليل زاد إنه جرى تعليق المفاوضات مع الحركة حتى نهاية هذا الأسبوع.



وكتب خليل زاد على تويتر الخميس أن "الجانبين سيستغلان اليومين المقبلين لإجراء مداولات داخلية، حيث يعتزمان الاجتماع من جديد يوم السبت".



ووصف خليل زاد الأيام الثلاثة الأخيرة من المحادثات بأنها "مثمرة" مضيفا "نواصل اتخاذ خطوات بطيئة وثابتة نحو التفاهم وفي نهاية المطاف، السلام".



ويحاول المسؤول الأميركي التفاوض على حل للحرب التي دامت 17 عاما في أفغانستان، وهي أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.



حركة طالبان، التي كانت تأوي تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن، حكمت أفغانستان قبل الحملة الأميركية التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2001.



وحققت الحركة عودة كبيرة في السنوات الأخيرة. واليوم، تقوم بتنفيذ هجمات بشكل شبه يومي على قوات الأمن الأفغانية.