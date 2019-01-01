تركيا: داعش هدفنا في الأيام القادمة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الثلاثاء إن جيش بلاده تحمل مسؤولية ومهمة محاربة داعش، وإنه سيلتزم بذلك بشكل فاعل خلال الأيام المقبلة.

وكشف أكار عن تحييد 2398 إرهابيا في 147 عملية عسكرية واسعة النطاق خلال العام الماضي، مبينا أن القوات الجوية قصفت 922 هدفا للإرهابيين في عام 2018.

وكان أكار قد أدلى بتصريحاته خلال اجتماع مع قادة الوحدات التركية المتمركزة قرب الحدود السورية.

وجدد أكار تأكيده على أن أنقرة لن تسمح بتأسيس ممر إرهابي في شمال سوريا من شأنه تهديد أمن تركيا واستقرارها.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن الممر المزعوم باء بالفشل إلى حد كبير بفضل جهود القوات المسلحة التركية.