خلل في خوادم أكبر شركة ألعاب إلكترونية

تتعرض خوادم شركة "إليكترونك أرتس"/ (EA) لخلل أثر على جميع الألعاب الإلكترونية التابعة لها من دون معرفة الأسباب، حتى كتابة هذا التقرير.

ونشر كوري أندريس، وهو مدير للتواصل في الشركة، تغريدة على تويتر قال فيها إن جميع الألعاب على خوادم الشركة تتعرض لمشاكل ومازالت الشركة تبحث عن سبل لمعالجة الأمر.

وقال حساب المساعدة لـ(EA) إن المستخدمين يواجهون مشاكل تتعلق بالدخول للألعاب الإلكترونية التابعة للشركة، وأنهم يعملون على حل المشكلة.

وتعتبر (EA) و(EA sports) من أكبر الشركات المصنعة لألعاب الفيديو الإلكترونية، ومن أبرز ألعابها سلسلة فيفا.

ونشر مغردون شكاوى من عدم نجاح محاولتهم تحميل إصدار تجريبي للعبة "أنثيم غيم"/(AnthemGame).