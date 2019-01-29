خفض ضغط الدم قد يحمي من الخرف

هل يمكن عكس التدهور العقلي؟ دراسة جديدة نشرت نتائجها الاثنين تبشر بدور إيجابي لخفض ضغط الدم في تقليص احتمالات الإصابة بالخرف.

الدراسة التي شملت تسعة آلاف شخص فوق سن الـ50، وجدت أن المشاركين الذين خفّض ضغط دمهم الانقباضي إلى 120، كانوا أقل عرضة بنسبة 19 في المئة للإصابة بالعجز الإداركي الطفيف MCI، والذي من أعراضه فقدان الذاكرة وقدرة المخ على التحليل، وهو ما يسبق عادة مرض ألزهايمر.

وتقدم نتائج الدراسة، التي نشرتها دورية الجمعية الطبية الأميركية، "أملا حقيقيا وصلبا" في استخدام خفض ضغط الدم الانقباضي في تقليص احتمالية الإصابة بالخرف، حسب ما تقول ماريا كاريو مسؤولة القطاع العلمي في الجمعية.

وبالرغم من أن النتائج الأولية للدراسة أظهرت أن المشاركين أصبحوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 17 في المئة، إلا أن النتائج لا يمكن الاعتماد عليها بشكل إحصائي بسبب وقف الدراسة قبل إتمامها.

جمعية مرض ألزهايمر، مدفوعة بالنتائج المبشرة للدراسة، أعلنت أنها ستمنح ما يزيد على 800 ألف دولار أميركي لدعم دراسة مكملة مدتها عامين للبحث في أثر هذه الطريقة العلاجية على خفض احتمالات الإصابة بالخرف.