خط ساخن في إيران للإبلاغ عن 'الرقص المختلط'!

أعلن قائد الشرطة الإيرانية حسين رحيمي السبت إغلاق 547 مطعما ومقهى في طهران.

ونقل الموقع الإلكتروني للشرطة الإيرانية عن رحيمي قوله إنه تم "التصدي لمالكي المطاعم والمقاهي التي لم تلتزم المبادئ الإسلامية، وخلال هذه العملية تم إغلاق 547 مؤسسة تجارية وتوقيف 11 مخالفا".

وأوضحت وكالة أنباء فارس ان الحملة نفّذت خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وأشار الموقع الإلكتروني لقناة "إيران إنترناشيونال" إلى أن "السبب وراء إغلاق هذه الوحدات التجارية والمقاهي هو تشغيل موسيقى محظورة، وخلق حالة من اللهو، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل".

وقال قائد الشرطة إن ضمان "التقيّد بالمبادئ الإسلامية هو... إحدى المهام الأساسية والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشرطة".

والسبت دعا مشرف محكمة الإرشاد الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي الإيرانيين إلى الإبلاغ عن أي "تصرّف مخل" عبر إرسال رسائل نصية على رقم تم تخصيصه لهذه الغاية.

وقال إنه بإمكان المواطنين الإبلاغ عن حالات مثل "کشف الحجاب في السيارة، أو الرقص المختلط" أو "نشر محتوى غير أخلاقي على إنستغرام".

وتفرض القوانين الإيرانية على النساء أن يرتدين في الأماكن العامة حجابا يغطي كامل الجسم باستثناء الوجه واليدين والقدمين.