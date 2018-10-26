خطيبة خاشقجي: كان قلقا قبل دخول القنصلية

قالت خطيبة الصحافي الراحل جمال خاشقجي، التركية خديجة جنكيز، إن خاشقجي كان قلقا من حدوث توترات عندما زار القنصلية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وتحدثت خديجة الجمعة في أول مقابلة تلفزيونية بعد مقتل خطيبها، عن الأحداث التي سبقت زيارتهما إلى القنصلية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر حين سلمها خاشقجي هاتفيه المحمولين ودخل بينما انتظرته هي بالخارج.

وفي المقابلة التي أجرتها مع تلفزيون خبر ترك وانفجرت خلالها بالبكاء عدة مرات، قالت خديجة "دعاني ترامب إلى الولايات المتحدة لكنني اعتبرت ذلك تصريحا لكسب الرأي العام".

وارتبط ترامب والأمير محمد بعلاقات طيبة برغم قول الرئيس الأميركي هذا الأسبوع إن الرياض دبرت "أسوأ عملية تستر على الإطلاق" بشأن جريمة القتل.

وقالت خديجة أيضا إن خاشقجي كان قلقا من حدوث توترات عندما زار القنصلية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر برغم أنه كان يفترض أنه لن يعتقل أو يتعرض لأذى في تركيا.

وأضافت "شبكته المحلية في تركيا كانت جيدة للغاية كما تعلمون، وشبكته السياسية أيضا... كان يعتقد أن تركيا بلد آمن وأنه إذا جرى احتجازه أو استجوابه، فسيتم حل هذه القضية سريعا".