خطيبة خاشقجي تدعو الكونغرس لفرض عقوبات على السعودية

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي جمال خاشقجي الذي قُتل في القنصلية السعودية بتركيا العام الماضي، إنها" لا يمكنها تصديق" أن أحدا لم يواجه عواقب جادة بشأن الجريمة حتى الآن.

وقالت جنكيز للجنة العلاقات الخارجية الفرعية بمجلس النواب الأميركي متحدثة بالتركية عبر مترجم "لا أستطيع أن أفهم أن العالم لم يفعل شيئا بعد حيال هذا".

وأضافت في شهادة مشحونة بالمشاعر أمام جلسة عن حرية الصحافة العالمية وأخطار التغطية المتعلقة بحقوق الإنسان "لا أزال غير قادرة على تفهم الأمر. ليس بوسعي الفهم بعد".

وكانت جنكيز آخر شخص يرى خاشقجي، الذي كان حاصلا على إقامة في الولايات المتحدة ويكتب بصحيفة "واشنطن بوست"، قبل أن يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر للحصول على أوراق لزواجهما المرتقب.

ولم يخرج خاشقجي من مبنى القنصلية، حيث قتله فريق من 15 عنصرا سعوديا وقطعوا أوصاله مما أثار غضبا دوليا.

وكان خاشقجي مطلعا على بواطن الأمور في القصر الملكي قبل أن يصبح منتقدا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت جنكيز "ما زلنا لا نعرف لماذا قُتل. نحن لا نعرف أين جثته".

وطالبت بفرض عقوبات على السعودية ودعت واشنطن إلى الضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين المحتجزين في المملكة.