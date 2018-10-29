خطيبة خاشقجي: السعودية مسؤولة عن مقتله

قالت التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي الراحل جمال خاشقجي، إن السلطات السعودية "مسؤولة" عن مقتله وإن عليها الكشف عن تفاصيل أكثر حتى يمكن محاكمة المسؤولين عن الجريمة، وذلك بحسب ما جاء في مقابلة لها مع وكالة رويترز.

وفي ردها على سؤال حول المسؤول عن هذه الجريمة، قالت جنكيز: "لقد ارتكبت داخل بعثة دبلوماسية سعودية... في هذه الأحوال تكون السلطات السعودية مسؤولة عن ذلك".

وأضافت: "هذا الحادث، هذا الاغتيال وقع في القنصلية السعودية.. ومن ثم فمن المرجح أن السلطات السعودية تعرف كيف حدثت هذه الجريمة".

وتابعت في الحوار أن "التفسيرات التي قدمتها السعودية حتى الآن غير كافية"، داعية إلى "تقديم المسؤولين عن الجريمة ... من الشخص الذي أصدر هذا الأمر إلى من نفذوه، إلى العدالة ومعاقبتهم بموجب القانون الدولي".

وقتل خاشقجي في الثاني من الشهر الجاري في قنصلية بلاده في اسطنبول ولم يعثر على جثته حتى اليوم.

وطلبت أنقرة من الرياض تسليم 18 متهما في القضية، لكن الرياض رفضت هذا الطلب.

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