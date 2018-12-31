كشف علمي يعد بشباب دائم

تمكن باحثون من معهد وايزمان للعلوم من استخدام عقار ساعد على جعل فئران متقدمة في العمر أكثر شبابا، في خطوة ضمن الجهود العلمية لتطوير عقار لمحاربة الشيخوخة لدى البشر.

سعى الباحثون في المعهد إلى دراسة دور الجهاز المناعي في التخلص من الخلايا القديمة، التي تتسبب في الإصابة بأمراض الشيخوخة.

وبحسب نتائج البحث المنشورة مؤخرا في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز"، استعان فريق البحث بفئران كبيرة في العمر، تفتقد لجين مهم يحفز الجهاز المناعي على التخلص من هذه الخلايا.

وكانت هذه الفئران مصابة بالتهاب مزمن، وتعاني من تدهور قدرة الجسم على أداء الوظائف، مقارنة بالفئران الصغيرة سنا والتي يعمل جهازها المناعي بشكل سليم.

وتم إعطاء الفئران المسنة دواء يثبط عمل بعض البروتينات التي تساهم في بقاء الخلايا المسنة في حالة الشيخوخة.

وكانت النتائج إيجابية، فقد أظهرت الفحوص تراجع كمية الخلايا المسنة في أجساد الفئران التي أصبحت أكثر حيوية، وصارت أنسجتها أقرب إلى أنسجة فئران صغيرة.

وتعني هذه النتائج أن المحافظة على الشباب والحيوية لدى البشر أمر ليس بعيد المنال في المستقبل، مع استمرار جهود العلماء في البحث عن طرق تساعد في إزالة الخلايا القديمة من جسم الإنسان، خاصة عن طريق الجهاز المناعي.