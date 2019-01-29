مليار حساب على إنستغرام في خطر

يتهدد مستخدمي إنستغرام الذي يقرب عددهم من مليار، خطر اختراق حساباتهم، إذ تواجه الشركة تحديات غير مسبوقة على صعيد الحماية والأمان.

وبحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني "ماشابل" المتخصص بتقنية المعلومات، فإن آلاف الحسابات تعرضت للاختراق والسرقة من دون قدرة أصحابها على استعادتها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة آدم موسري في تغريدة على تويتر "إن علينا أن نقوم بما هو أفضل من ذلك، ونحن نعمل من أجل تسهيل إجراءات استعادة الأشخاص لحساباتهم، وسيتم الإفصاح عن أية تحديثات في حينها".

وأوضح التقرير عجز تطبيق إنستغرام على مساعدة أصحاب الحسابات لاستعادتها، في الوقت الذي يحاول "قراصنة القبعات البيضاء" الذي يطوعون التكنولوجيا في خدمة أهداف نبيلة تقديم المساعدة.

وفشلت توجيهات إنستغرام عبر صفحة المساعدة بتوجيه المستخدمين لاستعادة حساباتهم، إذ لم يصل من اتبعوا توجيهات إنستغرام إلى أي نتيجة، في الوقت الذي صرحت فيه الشركة إن استعادة بعض الحسابات قد يأخذ شهورا.