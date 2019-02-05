أمازون: قد لا نستطيع منع السلع المزيفة

أبدت أمازون مخاوف من انتشار السلع المقلدة، ما سيؤثر على سوق التجارة الإلكترونية.

ولأول مرة تشير أمازون إلى هذا الأمر في تقريرها السنوي تحت بند المخاطر، إذ تتخوف إدارة الشركة من عدم قدرتها على منع بيع السلع المقلدة من خلال موقع أمازون أو من خلال متاجر إلكترونية أخرى.

وحسب موقع موقع "سي أن بي سي"، تقول الشركة في تقريرها إنها قد لن تستطيع منع بيع السلع والمنتجات المزيفة أو المسروقة أو المقرصنة، ما يعد مخالفة صريحة لسياسة أمازون بعدم التسامح مع بيع سلع من هذا النوع عبر متجرها.

ويمكن أن يشكل هذا الأمر مشكلة للموزعين والأطراف الأخرى التي تبيع عبر أمازون، خاصة وأن 52 في المئة من المنتجات تباع من خلالهم.

وأصبحت ظاهر السلع المقلدة تواجه سوق التجارة الإلكترونية والأسواق التقليدية على حد سواء.