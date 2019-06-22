خطة السلام الأميركية 'تعتمد على مشاريع ضخمة'

أفادت وكالة رويترز السبت بأن مسؤولين أميركيين ووثائق اطلعت عليها، تكشف أن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط وقيمتها ٥٠ مليار دولار، تدعو إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأظهرت الوثائق وفق رويترز، أن الخطة تشمل 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال.

وتقدر تكلفة الممر بين القطاع والضفة بخمسة مليارات دولار، في حين سيتم صرف أكثر من نصف ال٥٠ مليار دولار في المناطق التي تعاني من مشاكل اقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال ١٠ سنوات فيما يوزع ما تبقى من الأموال على مصر والأردن ولبنان.

ومن المقرر أن يقدم مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر الخطة خلال مؤتمر دولي في البحرين هذا الأسبوع.​

وقد يكون من الصعب إقناع منطقة متشككة إلى حد كبير بخطة "الاقتصاد أولا" لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية المتعثرة.