خسائر حرائق كاليفورنيا تقدر بالمليارات

أعلنت السلطات الأميركية الأربعاء أن الحرائق التي دمرت آلاف المنازل والمنشآت وعشرات آلاف الهكتارات في ولاية كاليفورنيا الشهر الماضي وحصدت أرواح 88 شخصا، تسببت في خسائر مادية تقدر كلفتها بتسعة مليارات دولار على الأقل.

وقال المتحدث باسم هيئة الإشراف على شركات التأمين في الولاية ديف جونز في بيان إن "حرائق الغابات المدمرة في 2018 كانت الأكثر دموية والأعلى كلفة في تاريخ كاليفورنيا".

ولفت المتحدث إلى أن كلفة هذه الحرائق تزداد مع تلقي شركات التأمين المزيد من طلبات التعويض.

وأضاف أن شركات التأمين تلقت حتى الآن أكثر من 40 ألف طلب للتعويض عن الخسائر الناجمة عن حرائق "كامب" في شمال الولاية و"وولسي" و"هيل" في ماليبو ومناطق أخرى قريبة من لوس أنجليس، مشيرا إلى أن الكلفة التقديرية لهذه الخسائر تبلغ 9.5 مليار دولار.

وأتت الحرائق الثلاث على ما مجموعه 100 ألف هكتار من المساحات الخضراء والمناطق الحضرية.