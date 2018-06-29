تظاهروا بعبوات فارغة.. سكان خرمشهر الإيرانية عطشى

وتجمع بعض المواطنين المعترضين أمام ساحة صلاة الجمعة بالمدينة مرددين شعارات ضد المسؤولين حسب موقع "راديو فردا".

انطلقت مظاهرات في مدينة خرمشهر الإيرانية عقب صلاة الجمعة اعتراضا على أزمة المياه التي تواجهها المدينة.

وخرمشهر مدينة تقع غربي إيران تسكنها عدة قوميات أكبرها العرب بنسبة 33،6 في المئة، يليهم الفرس بنسبة 31،9 في المئة.

ويعاني سكان مدينتي خرمشهر وعبادان من نقص مياه الشرب حيث يقف الناس في صفوف طويلة أمام خزانات المياه منتظرين أدوارهم.

ونشر ناشطون من مدينة خرمشهر صورا ومقاطع فيديو عن أزمة المياه الحالية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويظهر المقطع التالي مياها طينية تخرج من أحد الصنابير: