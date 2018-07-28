'خرق أمني'.. مطار ميونخ يلغي 200 رحلة

ألغى مطار ميونيخ نحو 200 رحلة كما تم إخلاء محطتي ركاب السبت بعد دخول امرأة مجهولة الهوية منطقة محظورة، بحسب ما أعلنت الشرطة وإدارة المطار.

وتمكنت المرأة من دخول منطقة محظورة في المحطة رقم 2 من دون الخضوع للتفتيش واختفت لساعات قبل أن يتم التعرف على هويتها، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة.

وأفادت الشرطة وسلطات ولاية بافاريا أن المرأة في الأربعينيات من العمر ولم يتم توقيفها، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان مصدر أمني استبعد في وقت سابق أن تشكل المرأة "خطرا شديدا".

وأعلنت الشرطة أن القطاع الذي دخلته المرأة أخلى بالكامل وتم تفتيشه من دون العثور على ما يثير الشبهات.

واضطرت إدارة المطار إلى إجلاء آلاف الاشخاص من المطار الذي يشهد في نهاية الأسبوع حركة نشطة للمسافرين، كذلك تم تأخير مواعيد 60 رحلة.

وعادت الحركة في المطار إلى طبيعتها قرابة الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

ويعتبر مطار ميونيخ ثاني أكبر مطارات ألمانيا بعد مطار فرانكفورت.