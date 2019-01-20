خرائط غوغل.. ميزة جديدة انتظرها السائقون

ميزة جديدة بدأت خرائط غوغل بإتاحتها لمستخدميها على هواتف آندرويد وآيفون تتمثل في معرفة حدود السرعة على الطرق وأماكن رادارات المراقبة المعروفة أيضا باسم "فخ السرعة".

ومن شأن الميزة الجديدة، التي انتظرها السائقون طويلا، أن تجنبهم مخالفة قواعد السرعة أو تجنب الطرق التي تحتوي على الرادارات.

ووفقا لموقع "آندرويد بوليس" المختص، ستقوم خرائط غوغل بإطلاق تحذير صوتي للسائقين عندما يقتربون من "فخ السرعة".

وستكون ميزة "فخ السرعة" متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وروسيا والبرازيل والمكسيك وكندا والهند وإندونيسيا، بينما ستتاح ميزة حدود السرعة متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدنمارك.

وبدأت غوغل في اختبار ميزة حدود السرعة على تطبيق الخرائط منذ 2017، لكن تم اقتصارها على منطقتين هما خليج كاليفورنيا ومدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.

وبدء مستخدمو خرائط غوغل على أجهزة آندرويد بالفعل في رؤية الميزة الجديدة في مدن لوس انجليس ونيويورك وولاية مينيسوتا حسب موقع "آندرويد بوليس" الذي قال إنه من المرجح أن يبدأ مالكو أجهزة آيفون في مشاهدة تحذيرات السرعة قريبا.