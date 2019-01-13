خدمت في العراق.. أميركية تترشح للرئاسة

أعلنت الديموقراطية تولسي غابارد أنها ستترشح لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة المقررة في عام 2020.

وقالت غابارد في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية بثت السبت إنها ستعلن رسميا ترشحها في غضون الأسبوع المقبل.

وتعد المحاربة القديمة (37 عاما) التي كانت ضمن وحدة طبية تابعة للجيش الأميركي خدمت في العراق بين عامي 2004 و2005، أول هندوسية تنتخب للكونغرس في عام 2013 عن ولاية هاواي.

وخلال الأعوام السابقة تعرضت غابارد للكثير من الانتقادات من قبل زملائها الديمقراطيين، بعد أن التقت الرئيس دونالد ترامب في 2016، عقب انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وبعدها بفترة وجيزة قامت برحلة سرية إلى سوريا والتقت بالرئيس بشار الأسد، المتهم بجرائم حرب وإبادة جماعية، وقالت في حينه إنها لم تندم على الرحلة وتعتبر أن من المهم مقابلة الخصوم إذا "كانت هناك جدية في السعي لتحقيق السلام".

كما أشارت في تصريحات سابقة إلى أن حرب العراق في عام 2003 كانت مستندة إلى معلومات استخباراتية خاطئة.