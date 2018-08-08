خدمة جديدة من أمازون: تسوق دون أن تغادر السيارة

أعلنت شركة أمازون الأربعاء إطلاق خدمة جديدة ستتيح لزبائنها التقاط بضاعتهم المشتراة (خدمة بيك أب) من متاجر Whole Foods (التي استحوذت عليها في 2017) وذلك خلال فترة قصيرة جدا من طلب الشراء.

وتتيح الخدمة لمستخدمي Prime التسوق في متاجر Whole Foods لشراء منتجات مثل الأغذية الطازجة والعضوية والمخبوزات ومنتجات الألبان واللحوم والمأكولات البحرية والزهور وغيرها من السلع اليومية، ثم التقاط الطلب في أقل من 30 دقيقة، من دون الحاجة لمغادرة الزبون للسيارة.

وتقدم أكبر شركة لبيع التجزئة عبر الإنترنت في العالم حاليا خدمة التوصيل عبر متاجر Whole Foods، وتسعى لإضافة خدمة الـ(بيك أب)، لتعزيز وجودها في سوق محلات البقالة.

وهذه الخدمة متاحة حاليا في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، وفيرجينيا بييتش في فيرجينيا، على أن تضاف في المزيد من المدن الأميركية خلال العام الجاري.