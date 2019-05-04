خدعة بسيطة تنقذ أرواحا على الطريق

ممرات المشاة.. تلك الخطوط البيضاء على الأسفلت، مصممة لتضمن لعابري الطريق الحماية من السيارات، لكن كثيرا من السائقين يهملونها، فلا يتوقفون ولا يبطئون سرعتهم.

مدن عدة حول العالم، من الولايات المتحدة إلى الهند والصين ونيوزيلندا وأخيرا بريطانيا، توظف الخداع البصري لتجبر السائقين على احترام ممرات المشاة..

الخدعة هي جعل الخطوط البيضاء تبدو كأشكال ثلاثية الأبعاد، وذلك برسم أشكال إضافية مظللة حول الخطوط البيضاء، ما يخلق الانطباع بأن لها عمقا وارتفاعا.

هذه الخدعة البصرية تنتشر لأنها سهلة التنفيذ ورخيصة، ويمكن أن تحمي أرواح المشاة.

ما رأيك في هذه الخدعة؟ وهل تتوقع أن تطبق في مدينتك؟