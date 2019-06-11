خان يكشف جرائم "داعش" في العراق

قال كريم أسعد أحمد خان، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم "داعش"، المعروف بـ"يونيتاد"، إن نتائج ما ارتكبه التنظيم الإرهابي في العراق يشمل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وأتت تصريحات خان في تصريح خاص ببرنامج "العراق الليلة" في راديو سوا.

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وأكد خان أن فريق "يونيتاد"، المشكل بموجب قرار لمجلس الأمن رقم "2379، يواصل تحقيقاته مع الحكومة العراقية في جرائم التنظيم الإرهابي في البلاد، مشيرا إلى أن ما حصل يجب عدم تكراره مجددا.

وذكر خان بأن المحاكم العراقية ستتولى محاسبة عناصر "داعش" ستتم المحاكم العراقية لأن العراق "هو المتلقي الأساسي المقصود من هذه التحقيقات"، ولم يستبعد اتخاذ الإجراءات القانونية خارجه بالأخص مع "طبيعة الجرائم الإرهابية العابرة للحدود التي ارتكبها داعش".

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وفيما يخص التحديات التي تواجه فريق التحقيقات، ذكر خان أن جمع المعلومات فيما يتعلق بما حصل خلال السنوات الخمس الماضية كان العائق الأكبر، مشددا على أهمية العدالة في المحاكمات وضرورة تقديم أدلة ملموسة.