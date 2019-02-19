خاص - الخارجية الأميركية ترد على لافروف

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة الحرة إن الولايات المتحدة تواصل دعم وحدة سوريا وسيادة أراضيها، وذلك تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اتهم واشنطن بالعمل على تقسيم سوريا.

وأضاف المتحدث قوله "لا نزال واضحين بأن المسار الوحيد إلى الحل السياسي في سوريا هو عبر العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف والتي تشمل إصلاحا دستوريا وانتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وتشارك فيها أوسع مجموعة ممكنة من السوريين بمن فيهم الموجودون في الشتات وبما يتوافق مع القرار الدولي 2254".

وجدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية التأكيد على أن هناك اتفاقا دوليا بانه لن تقدم أي مساعدة لإعادة الإعمار في سوريا قبل أن تثبت الأمم المتحدة، وليست موسكو أو واشنطن أو أية عاصمة أخرى، بأن هناك عملية سياسية تتمتع بالمصداقية ولا يمكن الرجوع عنها جارية في سوريا.

وختم المتحدث قائلا "إن موقف وزير الخارجية الروسي يشوه بشكل فادح سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا".