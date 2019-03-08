نقل مراسل الحرة في نيويورك عن دبلوماسيين في مجلس الأمن أن الممثل الأميركي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط جايسون غرينبلات شارك في جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث أكد تمسك الولايات المتحدة بطرح خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دون تحديد موعد لذلك.

ووفق المصادر نفسها، فإن التوقيت المتوقع لطرح الخطة الأميركية مرجح بعد الانتخابات الإسرائيلية، وأن غرينبلات لم يعط تفاصيل محددة عن الخطة في مجلس الأمن. ولم يدل غرينبلات بأي تصريح بعد الجلسة.

وكانت الكويت وأندونيسيا دعتا الى عقد جلسة لنقاش تجميد إسرائيل تحويل الضرائب الى السلطة الفلسطينية. وقال السفير الكويتي منصور العتيبي بعد الجلسة إن احتجاز إسرائيل الأموال الفلسطينية مخالف للاتفاقات الموقعة بين الجانبين وخصوصاً برتوكول باريس.