خاص- الحرس الثوري فشل في التعرّض لطائرتين أميركيتين في الخليج

متابعةً لمعلومات وردت على شبكات تلفزة أميركية، كشف مصدر في وزارة الدفاع الأميركية لـ"الحرّة"، أن "الحرس الثوري الإيراني" أطلق في الأيام الماضية وعلى دُفعتين صاروخين روسييّ الصنع من طراز "سام" في اتجاه طائرتين أميركيتين من دون طيّار في "أجواءٍ معينة" فوق مياه الخليج ومن دون أن يتمكن من إصابتهما.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث إلى "الحرّة" طالبا عدم الإفصاح عن هويته، أن الطائرتين الأميركيتين من طراز "أم كيو 9" لم تُصبا بأي أذى وأن صاروخيّ الـ"سام" "اللذين أُطلقا في شكل عشوائيّ سقطا في البحر".

تجدر الإشارة الى أنه حتى الساعة لم تكشف القيادة الوسطى الأميركية في شكل رسمي عن وقوع هذا الحادث.