خاص- البنتاغون: مهمتنا في سوريا لم تنته بعد

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية لـ"الحرّة"، إن تغييرا ما طرأ على الموقف الأميركي حيال الوضع في سوريا، وما يمكن قوله الآن - والكلام للمسؤول - هو "أن المهمة العسكرية الأميركية في سوريا لم تنته بعد".

وردا على سؤال عمّا إذا ما كان ممكنا اعتبار هذا الموقف تغييرا أو تراجعا عن قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، اكتفى المسؤول بالقول إنه "ما زال هناك الكثير من المهمات والعمليات التي ينبغي القيام بها في سوريا وخصوصا ضد تنظيم داعش".

كلام المسؤول جاء في ختام اجتماع موسع جرى الخميس في البنتاغون لمناقشة وضع سوريا العسكري، حضره إلى جانب روساء الأركان، كلٌّ من وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان ووزير الخارجية مايك پوپييو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.