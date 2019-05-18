خطيبة خاشقجي تتعاطف مع السعودية!

في خطوة غير متوقعة، نشرت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول، تغريدة عبرت من خلالها عن تعاطفها مع المملكة السعودية.

وكتبت خديجة جنكيز الموجودة في العاصمة الأميركية واشنطن "ترددت كثيرا قبل كتابة هذه التغريدة، ولكن إنسانيتي وتربيتي غلبت حزني وغضبي".

جنكيز، التي انتقدت السعودية الجمعة خلال كلمة ألقتها أمام لجنة العلاقات الخارجية الفرعية بمجلس النواب الأميركي وما وصفته بـ "الصمت الدولي تجاه مقتل خطيبها"، كتبت السبت قائلة: "أدين وبشدة العمل الإرهابي البشع الذي راح ضحيته الأبرياء التي تعرضت له مصفاة البترول السعودية، وعزائي لأسر الضحايا، نسأل الله لهم الرحمة".

وتعرضت محطتان سعوديتان لضخ للبترول الثلاثاء لهجوم من طائرات من دون طيار تسبب في نشوب حريق في المحطة رقم 8 مخلفا أضرارا محدودة بحسب وزير الطاقة السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح.

واتهمت السعودية الخميس إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين اليمنيين بمهاجمة منشآتها النفطية قرب الرياض بطائرات من دون طيار.

وكتب الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة على تويتر أن الهجوم الذي نفذه الحوثيون على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية يؤكد على أنهم ليسوا "سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران".

وأكد الأمير خالد، وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، أن "ما يقوم الحوثيون بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية".