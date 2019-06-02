خارطة الأديان حول العالم

تعد المسيحية الديانة الأكثر انتشارا في العالم بنسبة تتجاوز 32 في المئة من سكان العالم، يليها الإسلام بما يزيد عن 22 في المئة، بحسب بيانات منظمة "ورلد ريلجن داتابيس".

ووفقا لمعطيات المنظمة فإن نسبة انتشار الديانة الهندوسية تصل إلى نحو 14 في المئة، فيما يتبع الديانة البوذية نحو 7.2 في المئة، واليهودية أقل من واحد بالمئة من سكان العالم.

ويتبع ديانات أخرى قرابة 12 في المئة من سكان العالم، فيما يقول قرابة 12 بالمئة إنهم لا يتبعون أي ديانة على الإطلاق.

وأظهر إنفوغراف لخارطة نشرها موقع "كاري أوسغوود" أعدها لصالح صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) انتشار الديانة المسيحية في دول أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأجزاء من أفريقيا.