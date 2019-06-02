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خارطة الأديان حول العالم

تتجاوز نسبة إنتشار الإسلام والمسيحية عن 55% بين سكان العالم. تعبيرية - أرشيفية Photo: Shutterstock

تعد المسيحية الديانة الأكثر انتشارا في العالم بنسبة تتجاوز 32 في المئة من سكان العالم، يليها الإسلام بما يزيد عن 22 في المئة، بحسب بيانات منظمة "ورلد ريلجن داتابيس".

ووفقا لمعطيات المنظمة فإن نسبة انتشار الديانة الهندوسية تصل إلى نحو 14 في المئة، فيما يتبع الديانة البوذية نحو 7.2 في المئة، واليهودية أقل من واحد بالمئة من سكان العالم.

ويتبع ديانات أخرى قرابة 12 في المئة من سكان العالم، فيما يقول قرابة 12 بالمئة إنهم لا يتبعون أي ديانة على الإطلاق.

وأظهر إنفوغراف لخارطة نشرها موقع "كاري أوسغوود" أعدها لصالح صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) انتشار الديانة المسيحية في دول أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأجزاء من أفريقيا.

خارطة تظهر حجم انتشار الديانات في العالم
خارطة تظهر حجم انتشار الديانات في العالم

كما ينتشر الإسلام في دول شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والعديد من الدول في آسيا، فيما تسيطر الديانة البوذية على مناطق جنوب شرق آسيا.

وتعد الصين الدولة الأكبر التي تضم ملحدين فيها أو من يتبعون ديانات أخرى ليست منتشرة إلا هناك، فيما تضم أيضا عددا كبيرا من الهندوس.

وعلى صعيد الأميركيتين، بالرغم من أن الغالبية العظمى فيها تتبع الديانة المسيحية إلا أن من لا ينتمون لأي ديانة إطلاقا منتشرون فيها بكثر خاصة في الولايات المتحدة وكندا وكوبا والأرجنتين وتشيلي.

أما في القارة الأوروبية فإن الديانة الأكثر انتشارا هي المسيحية ما عدا تركيا حيث ينتشر فيها الإسلام، كما ينتشر من لا يتبعون أي ديانة أخرى في العديد من الدول الأوروبية بنسبة تتجاوز الـ 25 في بعض الدول.

الديانات الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط وإفريقيا. اللون الأخضر: الإسلام - اللون الأزرق: المسيحية
الديانات الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط وإفريقيا. اللون الأخضر: الإسلام - اللون الأزرق: المسيحية

وينتشر الإسلام في شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط، فيما تنتشر المسيحية في العديد من دول جنوب إفريقيا.

وتضم إسرائيل نحو 75 في المئة من اليهود في العالم، فيما يتبع نحو 80 في المئة من سكان الأراضي الفلسطينية ديانة الإسلام والـ 20 في المئة يتبعون ديانة المسيحية.

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