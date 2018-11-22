حيوانات عملاقة عاشت في زمن الديناصورات

قال علماء إن حيوانا آكلا للعشب فمه يشبه المنقار وله خصائص الزواحف ربما يكون قد جاب الأرض خلال أواخر العصر الترياسي، قبل أكثر من 200 مليون عام.

وفي ورقة بحثية نشرت الخميس في مجلة العلوم، وصف باحثون بولنديون مخلوقا بأربعة أرجل بحجم الفيل وينتمي إلى نفس الفصيلة التطورية للثدييات.

وقال العلماء إن طوله 4.5 أمتار وارتفاعه عن الأرض متران و600 سنتيمتر، ووزنه تسعة أطنان.

وقال جريجوز ندزويدسكي، وهو باحث في الحفريات القديمة في جامعة أوبسالا بالسويد، وقد شارك في الدراسة، إن الحفرية التي تحمل اسم "ليسووشيا بوجاني" تغير فكرة أن الحيوانات العملاقة الوحيدة الآكلة للعشب في العصر الترياسي المتأخر هي الديناصورات.

يعرف أن حيوانات مماثلة لهذا الحيوان المكتشف تحمل اسم "الديساينودونت" كانت موجودة في فترة أسبق بكثير، قبل أن تنقرض بفعل سلسلة من الكوارث الطبيعية.

ووصف كريستيان كاميرير، وهو باحث متحصص في الديساينودونت في متحف ولاية نورث كارولاينا للعلوم الطبيعية الاكتشاف بأنه "مثير للاهتمام وهام".