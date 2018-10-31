فيديو.. حمى التماثيل العملاقة تصل للهند

رفعت الهند الستار الأربعاء عن أطول تمثال في العالم يبلغ طوله نحو مثلي ارتفاع تمثال الحرية في نيويورك.

​والتمثال لزعيم الاستقلال فالابهاي باتيل وبلغت تكلفته 400 مليون دولار. وصنع التمثال الذي أطلق عليه اسم "الوحدة" من الصلب والبرونز وطوله 182 مترا.

ووضع التمثال في ولاية جوجارات موطن رئيس الوزراء الهندي في إطار جهود القوميين الهندوس من أفراد حزبه للاحتفاء من جديد بمن يصفهم الحزب بالزعماء "المنسيين".

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي "باتيل أراد للهند أن تكون دولة قوية وحساسة ويقظة ومريحة ونحن نعمل على تحقيق ذلك". وساعد باتيل في توحيد الولايات الهندية البالغ عددها 562 ولاية عندما كان أول وزير داخلية في البلاد.