حملة ضد مروجي مواد إباحية لأطفال

أعلنت السلطات في ولاية جورجيا اعتقال 82 مشتبها فيهم بعد حملة استمرت أربعة أشهر في ثماني ولايات استهدفت أشخاصا يملكون أو يوزعون "مواد لانتهاكات جنسية عنيفة بحق رضع وأطفال في سنواتهم الأولى".

وقال مكتب التحقيقات في جورجيا الجمعة إن العملية ركزت على اعتقال أفراد وزعوا مواد إباحية ضحاياها أطفال، إلى جانب أولئك الذين يعملون على استغلال الأطفال جنسيا باستخدام الإنترنت.

ونسقت ولايات ألاباما وفلوريدا وجورجيا وميريلاند ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا فضلا عن فرجينيا وويست فرجينيا الحملة، فيما نفذت الاعتقالات في الأيام الثلاثة الماضية.

وألقي القبض على 31 من المشتبهين في جورجيا، سبعة منهم توجهوا إلى الولاية بغرض عقد علاقات جنسية مع قاصرين.

وتراوحت أعمار المعتقلين الـ82 بين 20 عاما و70 عاما، فيما تمكنت السلطات من إنقاذ 17 طفلا أو التعرف عليهم كضحايا.

وصادرت السلطات 1613 جهازا رقميا وأصدرت 134 مذكرة اعتقال.