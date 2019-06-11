سعوديون غاضبون من ريماس منصور

لم يشفع للفنانة السعودية ريماس منصور تقديمها الاعتذار بعد اتهامها لفرق الدفاع المدني بالتأخر لإنقاذ شقتها من الحريق.

سعوديون غضبوا من اتهام منصور للدفاع المدني بالتقاعس، ودشنوا هاشتاغ "ترحيل اليمنية ريماس منصور" في إشارة إلى أصولها اليمنية.

على الجانب الآخر استنكر مغردون الحملة "العنصرية" بحق منصور التي أدت أدوارا مهمة في الدراما السعودية.

وكانت الفنانة منصور قد نشرت مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشقتها أثناء الحريق حيث كانت تصرخ قائلة إن الدفاع المدني في الرياض تأخر أكثر من ساعة ليأتي لإطفاء الحريق.

وتبين لاحقا أن الدفاع المدني وصل لمكان الحريق خلال تسع دقائق، ما دفع ريماس لتقديم الاعتذار والإشادة برجال الدفاع المدني وجهودهم في السيطرة على الحريق.

وهذه تغريدات تفاعل بها ناشطون مع القضية: