بالرصاص.. حماس تفرق متظاهرين ضد الغلاء

أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الأمن التابع لحركة حماس اعتقل عشرات النشطاء خلال تظاهرة في جباليا شمال قطاع، وفرق تظاهرة أخرى في جنوب غزة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية.

وذكر شهود عيان أن عشرات من عناصر الأمن والشرطة التي تديرها حماس، منعوا تظاهرة دعا إليها نشطاء يطلقون على أنفسهم "الحراك الشبابي ضد الغلاء" وشارك فيها المئات في جباليا.

وقالت الشبكة التي تضم أكثر من مئة منظمة أهلية في بيان إنها "تستنكر بشدة حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي شنتها الأجهزة الأمنية في جباليا بحق عشرات المواطنين على خلفية الدعوة لتجمع سلمي للمطالبة بتحسين الأوضاع الحياتية في قطاع غزة".

وأكد البيان "ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف الاستدعاءات على خلفية الحق في التعبير والتجمع السلمي المكفول وفقا للقانون".

وفي دير البلح جنوبي القطاع، شارك عشرات المواطنين في تظاهرة مماثلة، وأشعلوا إطارات السيارات على الطرقات العامة، وفق شهود.

وقال شهود عيان إن أفراد الأمن أطلقوا النار في الهواء أثناء محاولة تفريق المتظاهرين الذين رفع عدد منهم لافتات كتب على إحداها "نريد أن نعيش مثل أبناء المسؤولين" وعلى أخرى "لا للغلاء، نريد أن نعيش بكرامة".

وقال شهود إن عددا من المتظاهرين رشقوا أفراد الشرطة بالحجارة.

ونشرت صور ومقاطع فيديو على تويتر للمظاهرات.

وهذا فيديو يسمع فيه إطلاق نار وشخص يقول إن أمن حماس يطلق النار صوب المحتجين.

ويعاني سكان القطاع الفقير والذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا منذ نحو عقد، من العديد من الأزمات المعيشية والإنسانية.

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