حكومة ماي تبحث استعدادات بريكست 'بلا اتفاق'

يتوقع أن يناقش مجلس الوزراء البريطاني الثلاثاء تعزيز الاستعدادات لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ويرتقب أن تركز المناقشات على ضرورة تخصيص ملياري جنيه إسترليني ( 2.5 مليار دولار) من التمويل الحكومي لمواجهة فوضى اقتصادية محتملة.

وقال الوزير جيمس بروكنشاير لهيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء إن حكومة تيريزا ماي أخذت احتمال عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على محمل الجد منذ فترة، إلا أنه "من الصحيح والسليم الاستعداد لبريكست فوضوي".

وبتبقي 100 يوم فقط على مغادرة بريطانيا الكتلة الأوروبية لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت البلاد ستغادر باتفاق أو من دونه، وهي نتيجة تخاطر بتوقف العمل بالموانئ ونقص في السلع.