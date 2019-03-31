حكومة جزائرية جديدة.. بوتفليقة يحتفظ بوزارة الدفاع

احتفظ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع في حكومة جديدة أعلن تشكيلها الأحد، برئاسة نور الدين بدوي.

وشهد التشكيل الحكومي بقاء رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح في منصبه نائبا لوزير الدفاع.

وتم تعيين صابري بوقادوم وزيرا للخارجية بدلا من رمطان لعمامرة، وألغي منصب نائب رئيس الوزراء الذي شغله الأخير لفترة وجيزة، فيما أصبح صلاح الدين دحمون الوزير الجديد للداخلية.

وشملت التشكيلة الحكومية تعيين سليمان براهمي وزيرا للعدل، ومحمد لوكال وزيرا للمالية، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة ورؤوف برناوي وزيرا للشباب والرياضة.

وتألفت الحكومة الجديدة من 27 وزيرا ووزيرة بينهم ستة احتفظوا بمناصبهم وهم وزراء التجارة والبيئة والسياحة والمجاهدين والتضامن والبريد.