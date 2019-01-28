البحرين.. حكم نهائي بسجن علي سلمان

أيدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكما بالسجن المؤبد لزعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان واثنين من مساعديه بتهمة "التخابر مع قطر"، على ما أفاد مصدر قضائي.

والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به.

واتهم سلمان، زعيم جمعية الوفاق التي حلّها القضاء، واثنين من مساعديه بـ"التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية".

وكانت محكمة بحرينية برأت في حزيران/يونيو الماضي الشيخ سلمان، زعيم جمعية الوفاق التي حلّها القضاء، واثنين من مساعديه من هذه التهمة، واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.

ويأتي ذلك بعد أن قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفي الوقت الحالي، ينفّذ سلمان الذي أوقف عام 2014، عقوبة بالسجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.