حكم نهائي بإعدام 13 في مصر

أيدت محكمة النقض المصرية الثلاثاء حكم الإعدام بحق 13 متهما في قضية "تنظيم أجناد مصر" بعد إدانتهم باستهداف وقتل عناصر شرطة وتهديد الأمن والسلم العام، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول إن النقض أيدت في القضية ذاتها أيضا السجن المؤبد (25 عاما) لـ17 متهما والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين والسجن سبع سنوات لسبعة آخرين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في السابع من كانون الأول/ديسمبر بهذه الأحكام.

وأدانت المحكمة المتهمين بـ"تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم أجناد مصر على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل العمل بالدستور، وتولي قيادة فيه والانضمام له، وتصنيع وحيازة مواد متفجرة وقنابل وأسلحة نارية وتلقي تدريبات خارج البلاد. وارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة في الفترة من نهاية 2013 حتى أيار/مايو 2015".

وفي نيسان/أبريل 2015، أعلنت الداخلية المصرية مقتل همام محمد مؤسس هذا التنظيم الذي عرف عنه مهاجمة الأمن بالعبوات الناسفة.

وكان محمد من أبرز قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الذي يخوض حربا شرسة ضد الأمن المصري في شمال سيناء، ثم انشق عنه عام 2013 وأسس تنظيم "أجناد مصر".

ومنذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت السلطات الأمنية حملة قمع واعتقالات واسعة لمؤيديه من الإسلاميين نتج عنها سجن الآلاف وإعدام العشرات.

ومنذ بداية 2019، نفذ حكم الإعدام في 15 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي التاسع من شباط/فبراير 2018 بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في سيناء حيث يتركز في شمالها الفرع المصري لتنظيم داعش "ولاية سيناء" المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمدنيين.

وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل نحو 600 ممن يسميهم الجيش المصري بـ"التكفيريين"، ونحو 40 عسكريا، بحسب الأرقام التي أعلنها الجيش.