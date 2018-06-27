الحكم على منفذ هجوم القنصلية الأميركية في بنغازي

قالت وزارة العدل الأميركية إن حكما بالسجن لمدة 22 عاما صدر الأربعاء بحق مدبر الهجوم الدامي على المجمعات الدبلوماسية الأميركية في بنغازي في ليبيا في 2012.

وأظهرت الأدلة الحكومية أن الليبي أحمد أبو ختالة قاد مجموعة مسلحة متطرفة اسمها "أبو عبيدة بن الجراح"، نفذت هجوم بنغازي في 11 أيلول/ سبتمبر 2012.

وكانت هيئة محلفين أميركية أدانت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أبو ختالة في أربع تهم تتعلق بالإرهاب.

وأسفر الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي في حينه عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.