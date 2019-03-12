الأردن.. تأجيل النظر في 'قضية الدخان'

قررت محكمة أمن الدولة في الأردن تأجيل النظر في ما يعرف بقضية الدخان إلى 26 آذار/ مارس من أجل استكمال شهادات الدفاع عن المتهمين وتقديم الطعون في التهم المنسوبة إليهم.

وأسندت المحكمة 21 تهمة لـ54 متهما أبرزها جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع للخطر ضمن قانون الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال وتقديم وقبول رشى وإساءة استعمال السلطة والتهرب الجمركي والضريبي والغش وتزوير علامات تجارية.

ومن أبرز المتورطين في القضية رجل الأعمال الأردني عوني مطيع ومدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود ووزير المياه وعدد من المسؤولين.

وأكد سميح خريس محامي الدفاع عن مدير الجمارك السابق، بطلان عملية التحقيق ومحاكمة المتهمين في قضية الدخان، معتبرا محاكمتهم في محكمة أمن الدولة بتهمة الإرهاب لا تتناسب مع القضية باعتبارها جريمة اقتصادية وليست من تخصص أمن الدولة.