حقائق قد لا تعرفها.. هؤلاء صمّموا العلم الأمازيغي

تظاهر مئات الطلاب والأساتذة الثلاثاء الماضي في الجزائر العاصمة احتجاجا على منع السلطات رفع العلم الأمازيغي في "مسيرات الحراك"، وذلك بعد تحذيرات رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، من رفع أي علم غير العلم الجزائري خلال التظاهرات. فمن الذي صمم هذه الراية؟ ومتى صارت رسميا ترمز للهوية وثقافة السكان الأصليين في المغرب الكبير؟

تشير العديد من المصادر إلى أن التفكير في "علم يوحد الأمازيغ" بدأ في سبعينيات القرن الماضي من طرف "الأكاديمية البربرية" في فرنسا، وهي جمعية أمازيغية أسست سنة 1966 من طرف أساتذة وأكادميين وفنانين وصحافيين، بينهم محند واعراب بسعود، طاوس عمروش، محمد أركون، عبد القادر رحماني ومحند سعيد هانوز. وتشير المصادر ذاتها إلى أن أحد أعضاء الأكاديمية الناشط الأمازيغي، يوسف مدكور، هو من أمر بخياطة أول 400 علم أمازيغي سنة 1969، والتي كانت مربعة الشكل في البداية، قبل أن يتدخل الرئيس السابق لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، سعيد سعدي، ليقترح أن تصير الراية مستطيلة.

وخلال مظاهرات الربيع الأمازيغي سنة 1980، والتي تلت منع محاضرة للكاتب مولود معمري، حمل نشطاء علم الأمازيغ، الذي لم يكن معروفا آنذاك. وذكر السياسي الأمازيغي المغربي، أحمد الدغرني، في تصريحات سابقة، أن أول ظهور رسمي للعلم الأمازيغي كان بمناسبة انعقاد أشغال المؤتمر الأول للكونغريس العالمي الأمازيغي (تجمع دولي لهيئات ومنظمات مدافعة عن الأمازيغية) عام 1996 بمحافظة "تافيرا" الواقعة بجزر الخالدات.