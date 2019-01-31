سيكون الجمهور الأميركي يوم الأحد المقبل على موعد مع مباراة "سوبر بول" النهائية لكرة القدم الأميركية، الحدث الكفيل بخلق حالة هدوء نسبي في الشارع الأميركي، ولو لفترة لا تتجاوز دقائق اللعب الرسمية.

هذه المرة ستكون المواجهة بين (نيو إنغلاند باتريوتس) و(لوس أنجلوس رامس)، على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا.

"سوبر بول" هي المناسبة الرياضية الأكبر في الولايات المتحدة، تشكل مهرجانا رياضيا ضخما يدر أرباحا بملايين الدولارات على المتاجر والأعمال في الولاية التي تقام فيها المباراة، بل ويتعداها إلى مناطق أميركية أخرى.

كذلك، تعتبر البطولة بمثابة عطلة بالنسبة لكثير من الأميركيين، ما يجعلها ثاني أكبر مناسبة لاستهلاك الكحول والمأكولات السريعة في الولايات المتحدة بعد عيد الشكر، أي بشكل يتجاوز الاستهلاك الحاصل في عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

1.3 مليار دولار من البيرة

إليك بعض الحقائق عن هذه المباراة وما يجري حولها:

- يستهلك الأميركيون في ليلة "سوبر بول" ما يبلغ ثمنه مليار دولار من المشروبات الغازية.

- كما يستهلكون من "البيرة" ما تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار.

- كما يستهلكون رقائق البطاطس بقيمة لا تقل عن 278 دولارا.

- أما البيتزا، فيصل استهلاكها إلى مبلغ يقارب 198 مليون دولار.

- بيعت تذاكر الحضور لأول موسم "سوبر بول" بمبلغ ستة دولارات عام 1967، لم تبع جميعها. بينما تصل قيمة التذكرة اليوم إلى 3000 دولار تنفد سريعاً.

- يستهلك الأميركيون في هذه الليلة من أجنحة الدجاج ما يكفي للالتفاف حول الكرة الأرضية ثلاث مرات، بقيمة استهلاك تقارب 1.4 مليار دولار.

منافسة تجارية

هي بلا شك الحدث الأكثر مشاهدة عبر التلفزيون الأميركي، والأكثر تكلفة لشركات الإعلانات التي تدفع ملايين الدولارات لحجز فقرات إعلانات قصيرة. فكثير ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالبطولة لمشاهدتها في الملاعب، لن ترمش لهم عين أمام شاشات متابعة المباراة في منازلهم.

وكما تشهد البطولة منافسة شديدة بين الأندية المشاركة، يشهد الهامش التجاري للبطولة منافسة قد تكون أكثر حدة، بين المعلنين المتسابقين على ظهور علاماتهم التجارية على مرأى المتابعين. فإعلان مدته 30 ثانية لا تقل تكلفته عن خمسة ملايين دولار.

كاردي بي، ليل جون، وستيف كاريل في إعلان بيبسي لهذا الموسم.

وهذا إعلان سامسونغ للموسم الحالي.

كذلك "أمازون"، عملاق التسوق الإلكتروني، لم يفوت الحدث.

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