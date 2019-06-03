المرأة حول العالم.. 10 حقائق

رغم التحسن الذي شهدته بيئات العمل للنساء حول العالم إلا أن الطريق لا يزال طويلا لسد الفجوة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص.

وتعاني العديد من النساء حول العالم من عدم تكافؤ الفرص وأجور أقل مما يتقاضاه الرجال فضلا عن التحرش الجنسي، بحسب بيانات دولية استعرضتها مؤسسة تومسون رويترز في تقرير على هامش مؤتمر (Women Deliver) الذي يعقد في كندا.

"المرأة لا تزال تعاني من التحرش الجنسي والأجور أقل".

ويجمع المؤتمر أكثر من ستة آلاف مشارك من جميع الدول فيما يعتبر أكبر تظاهرة وتجمع يبحث حقوق المرأة والمساوة بين الجنسين.

وهذه 10 حقائق عن أوضاع المرأة حول العالم:

يحتاج سد الفجوة بين الجنسين قرابة 108 أعوام، فيما يتطلب تحقيق التكافؤ ضمن بيئة العمل نحو 202 عاما، وفقا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تكشف البيانات أن النساء تتقاضى أجورا تعادل نصف ما يجنيه الرجال.

أقل من 7 في المئة من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة لديها نساء في وظائف عليا تنفيذية وفقا لقائمة "فورتشن 500".

هنالك 17 امرأة يترأسن دولهن خلال عام 2018، فيما يوجد نحو 18 في المئة من النساء يتقلدن مناصب وزارية حول العالم، و24 في المئة حصة النساء من المقاعد البرلمانية.

تشير التقديرات إلى امرأة من بين ثلاث تعرضت للتحرش أو العنف الجنسي حول العالم وفقا لبيانات الأمم المتحدة، كما أن واحدة من بين امرأتين تقتلان حول العالم يكون شريكها أو أحد أفراد أسرتها هو المتسبب.

قتل خلال عام 2017 نحو 87 ألف امرأة بسبب جنسها بحسب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

في الدول الأوروبية 45-55 في المئة من النساء تعرضهن لتحرش جنسي بعدما وصلن لعمر 15 عاما، وفقا لمسح أعدته وكالة مختصة بالحقوق العامة تابعة للاتحاد الأوروبي.

هناك سبع نساء بين كل 10 ضحايا اتجار بالبشر، وتتعرض ثلاث من بين كل أربع نساء للاستغلال الجنسي.

تعرضت ما لا يقل عن 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية في 30 دولة وفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

شهد عام 2005 ذروة زواج للقاصرات وصل إلى 13 مليون حالة، وانخفض إلى 11 مليون خلال 2017 بحسب أخر بيانات البنك الدولي.

لا تتمتع النساء بالحصول على الخدمات المالية في 40 بالمئة من دول العالم، كما لا تستطيع النساء الحصول على فرصة متساوية بتملك الأراضي في 58 في المئة من دول العالم بحسب بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي.