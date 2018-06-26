حظر السفر الأميركي.. المحكمة العليا تؤيد الرئيس

أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب العام الماضي ومنع رعايا دول أغلبها شرق أوسطية وإفريقية من دخول الولايات المتحدة لدواع أمنية.

وصوت خمسة من قضاة المحكمة لصالح القرار مقابل اعتراض أربعة، ما منح الرئيس نصرا في ملف شهد الكثير من الجدل والأحكام القضائية التي علقت القرار بنسخه الثلاث عدة مرات وأمرت باستئنافه مرات أخرى.

وقال كبير القضاة جون روبرتس إن القرار الذي أصدره ترامب "يقع تماما في نطاق الصلاحيات الرئاسية، وإنه صدر على أساس قانوني يهدف إلى منع الرعايا الأجانب الذين لا يمكن التحقق من هوياتهم بشكل جيد، ويحث الدول على تحسين إجراءاتها".

ويحظر القرار بنسخته الأخيرة بعض رعايا دول سورية وليبيا وإيران واليمن والصومال وكوريا الشمالية وفنزويلا من الدخول إلى الولايات المتحدة.