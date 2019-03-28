حصري.. اكتشافات أثرية هامة في العراق

أعلنت جامعة بابل اكتشاف أقدم معبد في مدينة بابل الأثرية يعود تاريخه إلى نحو 1500 عام قبل الميلاد.

كما عثرت فرق التنقيب على مجموعة من اللقى والقطع الأثرية بعد فترة طويلة من التنقيبات والعمل الشاق في مدينة دلبات الأثرية جنوب بابل.

وقال رئيس جامعة بابل عادل البغدادي للحرة إن "المعبد هو الأقدم في وسط وجنوب العراق على مدى التاريخ ويعود إلى العصر البابلي الوسيط".

ومن خلال التنقيبات الجارية في الموقع تم اكتشاف أسس معبد الإله أوراش إضافة إلى بعض الكتابات المسمارية.

وأكد رئيس قسم الآثار في بابل كاظم جبر سلمان أن "أهمية هذا الاكتشاف تكمن في فك الغموض عن الجزء المفقود من مدينة بابل الأثرية".

يذكر أن قناة "الحرة" هي الوحيدة التي سمح لها بمرافقة بعثة التنقيب وتوثيق هذا المكان التاريخي، بشكل حصري.