أخيرا.. حسن القنطار في كندا

وصل اللاجئ السوري حسن القنطار إلى كندا أخيرا بعد شهور من الانتظار في مطار كوالالمبور، حيث أثارت قضيته اهتماما إعلاميا واسعا.

وكان حسن القنطار (36 عاما) يعمل في الإمارات عندما استدعي للخدمة العسكرية في بلده سوريا، لكنه رفض العودة ثم صدر قرار بترحيله من الإمارات، وبعدها قصد ماليزيا، ومن هناك ثم سافر إلى كمبوديا التي رفضت منحه تأشيرة وأعادته إلى المطار.

ورفض القنطار الخروج من المطار خشية اعتقاله وإرساله إلى سوريا، لأن ماليزيا ليست طرفا في معاهدة عام 1951 بشأن حماية اللاجئين.

شاهد هذا الفيلم الذي أعده موقع "إرفع صوتك" عن القنطار الذي يتحدث فيه عن مشاعره حين دخل الأراضي الكندية، وتجربته في العيش بالمطار عدة شهور.