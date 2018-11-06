مسؤول إيراني: سنفتح حسابا خاصا في بنك عراقي

أعلن نائب رئيس لجنة الاستثمار بغرفة التجارة الإيرانية مهدي عليبور الإثنين، افتتاح حساب إيراني خاص في أحد البنوك الحكومية العراقية، لإيداع عائدات الصادرات التجارية.

وأضاف مهدي عليبور في حوار مع وكالة "إيبنا" الاقتصادية، أن "التفاصيل لم تعلن بشكل رسمي، لكن بالطبع سيتم افتتاح حساب في أحد البنوك الحكومية العراقية من أجل إيداع أموال الصادرات الإيرانية باليورو والدينار".

وأضاف عليبور أن "وزارة المالية العراقية ولجنة وزارت الخارجية أكدوا على أنهم سيحولون الأموال بالدينار العراقي، وذلك بعد طلب إيران".

وأكد عضو اللجنة التجارية أن هذا الحساب سيستخدم أيضا في تأمين مبالغ الواردات العراقية إلى إيران، مشيرا إلى أن معظم المنتجات الإيرانية تصدر إلى العراق.

وأوضح عليبور أن شرط الولايات المتحدة لاستثناء العراق من العقوبات الأميركية كان التبادل التجاري بغير الدولار، بينما يمكن استخدام الدينار واليورو.

وكان ثلاثة مسؤولين عراقيين قد قالوا الجمعة إن الولايات المتحدة أبلغت العراق أنها ستسمح له بمواصلة استيراد إمدادات حيوية من الغاز والطاقة والمواد الغذائية من إيران بعد أن تعيد واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني.

والإعفاء للعراق مشروط بألا يدفع لإيران ثمن الواردات بالدولار الأميركي، حسبما قال المسؤولون ومن بينهم عضو في لجنة وزارية عراقية تشرف على أنشطة الطاقة.