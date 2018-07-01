الأمة: مصر تمنع الصادق المهدي من دخول أراضيها

قال حزب الأمة السوداني المعارض الأحد إن سلطات مطار القاهرة الدولي منعت زعيم الحزب الصادق المهدي من دخول الأراضي المصرية بعد عودته من ألمانيا، حيث شارك في اجتماعات لمعارضين سودانيين.

وأوضح الحزب أن المهدي كان يشارك في اجتماعات تحالف "نداء السودان" التي عقدت هناك في 29 حزيران/يونيو، وطلب منه مغادرة القاهرة "على أي طائرة يختارها".

ولاحقا، أكد الحزب أن المهدي غادر إلى لندن برفقة ابنته وسكرتيره الخاص.

ويقيم المهدي في مصر منذ أكثر من عامين. وإلى جانب رئاسته لحزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية المعارضة، يترأس المهدي تحالف "نداء السودان" الذي يضم حزبه وحركات معارضة تقاتل الخرطوم في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

والمهدي كان رئيس وزراء السودان قبل انقلاب الرئيس الحالي عمر البشير على الحكومة المنتخبة في 1989.

وتتبادل السلطات السودانية والمصرية الاتهامات بإيواء معارضين.

وأوضح حزب الأمة في بيانه أن "السلطات المصرية طلبت من المهدي عدم المشاركة في اجتماعات نداء السودان ولكنه رفض وأصر على السفر".

ولم يصدر عن السلطات المصرية حتى الآن بيان حول الأمر.