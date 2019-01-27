حزب سوداني ينحسب من الحكومة

أعلن حزب الأمة الفدرالي الأحد انسحابه من الحكومة السودانية تضامنا مع احتجاجات الشارع.

وقال نجم الدين دريسه عضو المكتب القيادي للحزب إن المكتب القيادي لحزب الأمة الفدرالي دعا البشير إلى التنحي وتشكيل حكومة قومية.

وأضاف دريسه أن حزبه قدم مبادرات لحل الأزمة في البلاد إلا أن جميع مبادراته "لم تجد آذانا صاغية".

ويشارك حزب الأمة الفدرالي بوزير اتحادي واحد وهو زير السياحة الثقافة، ووزراء على المستوى الولايات، وثمانية نواب برلمانيين.

ويعتبر حزب الأمة الفدرالي ثالث حزب سياسي ينسحب من الحكومة بعد حركة الإصلاح الآن التي يتزعمها غازي صلاح الدين، وحزب الأمة بقيادة مبارك المهدي.

ويشهد السودان منذ 19 كانون أول/ديسمبر موجة تظاهرات احتجاجا على الغلاء لكنها تصاعدت لاحقا لتطالب برحيل النظام. وقد أدى استخدام العنف من قبل الشرطة إلى مقتل 27 شخصا بحسب حصيلة رسمية، في حين تحدثت منظمات حقوقية عن ما لا يقل عن 40.