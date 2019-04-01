حزب أردوغان يخسر مدنا كبرى.. ماذا يعني ذلك؟

كريم مجدي

نتائج مفاجئة حققتها أحزاب المعارضة التركية في الانتخابات المحلية الأخيرة التي تجرى كل خمسة أعوام على مستوى جميع المحافظات التركية.

الإنجاز الأقوى للمعارضة قد تمثل في فوز مرشحي حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة، واقترابهم بشكل كبير من الفوز في إسطنبول، بحسب نتائج أولية أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات التركية الاثنين.

وكانت المنافسة محتدمة في هذه الانتخابات بين تحالف الأمة المكون من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، وحزب الخير القومي المحافظ حديث التأسيس، وبين تحالف الشعب الذي يشمل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وحزب الحركة القومي بزعامة دولت باهتشيلي.

وقد فاز مرشح الحزب الجمهوري في أنقرة، منصور يافاش، بنسبة 50.90 بالمئة أمام مرشح العدالة والتنمية، محمد أوزهايسكي، الذي حقق 47.10 بالمئة، طبقا للنتائج الأولية، لكن الحزب الحاكم أعلن أنه سيطعن في هذه النتائج.

وما زالت تتضارب الأنباء بشأن اسطنبول، حيث أعلنت الهيئة العليا للانتخابات فوز مرشح المعارضة في نتائج أولية، وهو ما ألمح إليه مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم أيضا، قبل أن يعلن حزب العدالة والتنمية فوزه باسطنبول.

وما يزال الباب مفتوحا أمام الطعون الانتخابية التي قد تغير مجرى النتائج في بعض المدن ذات الفوارق الضئيلة بين المرشحين.

وفي حال تأكدت النتائج الجزئية فإن حزب العدالة والتنمية سيسيطر على 15 مدينة كبيرة بدلا من 18 كانت معه حتى الآن، في حين سيفوز حزب الشعب الجمهوري بـ11 مدينة مقابل ست حاليا.

وقد سيطر حزب الشعب الجمهوري على محافظات كان حزب العدالة والتنمية قد فاز بها في انتخابات 2014، مثل بيله جك، وبولو، في وسط تركيا، ومحافظة أنطاليا في الجنوب، ومحافظة أرتوين، وأرداهان شمال شرق البلاد.