Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

حريق كبير بمخازن في بغداد

صورة نشرتها على تويتر مديرية الدفاع المدني العراقية لحريق جسر ديالى

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية اندلاع حريق داخل مخازن في منطقة جسر ديالى قرب في بغداد.

وقالت المديرية على تويتر إن فرقها تعمل على مكافحة النيران في مخازن للأدوات الاحتياطية المخصصة للسيارات ومخازن للتكتك.

ونسبت وسائل إعلام محلية لمسؤول في الدفاع المدني قوله إن الحريق في المخازن لم يسفر عن ضحايا لكنه خلف خسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى نجاح فرق المديرية في إخماده.

ويأتي الحريق بعد أيام على اندلاع حرائق متزامنة استمرت لأيام واستهدفت حقولا تزرع الحنطة والشعير في عدد من المحافظات العراقية.

وأتت تلك النيران التي لم تتمكن السلطات من معرفة منفذيها، على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك، فيما كان المزارعون يستعدون لموسم الحصاد.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG