حريق في موقف سيارات بمطار نوارك

اندلعت نيران في سيارات متوقفة في مطار نوارك ليبرتي الدولي في نيوجرسي صباح الخميس.

وذكر المطار على حسابه في تويتر أن فرق الإطفاء في الموقع، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في الحادث الذي لم تتبين أسبابه بعد.

وأضاف أن الطابق العلوي لموقف السيارات C مغلق بسبب الحريق، داعيا إلى استخدام مواقف أخرى. وقالت سلطات المطار إن الحادث لم يؤثر على عمل المطار أو حركة الرحلات.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر سحب الدخان تتصاعد من موقع الحريق.