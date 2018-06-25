حركة نزوح كثيفة من الحديدة وقصف مدفعي في محيط المطار

أفاد مراسل قناة "الحرة" في اليمن بحدوث تبادل عنيف للقصف المدفعي في محيط مطار الحديدة، بالتزامن مع غارات لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية.

وفي وقت سابق، أكدت الإمارات أن على الحوثيين الانسحاب من المدينة من دون شرط لتفادي وصول الحرب إلى شوارعها، داعية إلى ممارسة ضغط دبلوماسي عليهم لمغادرة المدينة.

وتشهد المدن في محافظة الحديدة حركة نزوح كبيرة لسكانها خوفا من احتمال اندلاع معارك في شوارعها. ولجأت مئات الأسر إلى المدارس في المحافظة.

وتتفاقم المعاناة مع عجز مؤسسات الإغاثة عن توفير المواد الإغاثية والصحية اللازمة لمساعدة النازحين، وخاصة المصابين والمرضى.

ووصل عدد الأسر النازحة من الحديدة إلى صنعاء بسبب المواجهات هناك إلى 2880 أسرة، وقد تم استقبال جزء بسيط من هذا العدد في مركز وحيد بالعاصمة.

وما يفاقم معاناة النازحين أيضا استغلال أصحاب العقارات لظروفهم، فضلا عن المساعدات الشحيحة التي تقدم لهم وغالبيتها من فاعلي الخير.